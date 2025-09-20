Il Catania spreca tanto e non concretizza: contro il Sorrento finisce 0 - 0

Il Catania non cancella la pesante sconfitta di Cosenza ed al Massimino deve accontentarsi dello 0 a 0 contro il Sorrento.

I primi minuti dopo il fischio iniziale scorrono senza particolari emozioni, con le due squadre concentrate più a studiarsi che ad affondare i colpi: la partita rimane bloccata fino al decimo minuto. Episodio rilevante al 21’, quando il Sorrento è costretto a un cambio forzato: il capitano Carillo abbandona il campo per infortunio, lasciando il posto a Solcia. Poco dopo, al 25’, si accende la partita: capitan Di Tacchio si inventa una splendida conclusione in semirovesciata dentro l’area, costringendo Harrasser a un intervento prodigioso, la prima vera occasione della gara. La spinta del Catania continua e, al 27’, i rossazzurri sfiorano nuovamente il vantaggio. Cicerelli serve in area Forte che però non riesce a coordinarsi per la battuta a rete; la palla rimane lì e Jimenez prova ad approfittarne, trovando però ancora una volta l’attenta risposta del portiere campano. I padroni di casa insistono e al 32’ costruiscono un’azione da applausi: triangolazione rapida tra Cicerelli, Jimenez e Forte, con quest’ultimo che conclude a rete trovando ancora una volta pronto Harrasser. Poco dopo, al 38’, i rossazzurri ci riprovano su calcio piazzato: la punizione di Cicerelli dal limite sfiora la traversa, facendo tremare i tifosi campani. Ma al 42’ tutto potrebbe improvvisamente cambiare: D'Ursi si presenta a tu per tu con Dini e viene atterrato dal portiere etneo. L’arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore, ammonendo l’estremo difensore etneo. Dopo un consulto al FVS, la decisione viene confermata. Dal dischetto si presenta lo stesso D’Ursi, ma al 46' Dini si riscatta con una parata straordinaria, tenendo il risultato inchiodato sullo 0-0.

La squadra di Toscano rientra in campo per la ripresa - che si apre senza alcuna sostituzione - con grande determinazione e al 50’ va subito vicina al gol con Ierardi, che lascia partire una conclusione potente dalla trequarti: la palla sfiora il bersaglio grosso e mette i brividi a Harrasser. Al 57’ arrivano le prime mosse dalla panchina etnea: fuori capitan Di Tacchio e Jimenez, dentro Corbari e Lunetta per dare nuova linfa alla manovra. La risposta non tarda ad arrivare: due minuti più tardi, sugli sviluppi di un calcio piazzato, è proprio Corbari a rendersi pericoloso con un colpo di testa che termina di poco sul fondo, lasciando l’impressione del gol mancato per un soffio. Al 62’ l’arbitro Di Francesco estrae il giallo per Solcia, entrato con eccessiva irruenza. Subito dopo il Sorrento prova a cambiare volto all’attacco: fuori Sabbatani e Franco, dentro Plescia e Matera. La pressione rossazzurra cresce col passare dei minuti e al 65’ il pubblico del Massimino trattiene il fiato due volte nel giro di pochi secondi. Prima Cicerelli mette alla prova Harrasser con una punizione velenosa, poi sul proseguimento dell’azione lo stesso fantasista prova un pallonetto a porta sguarnita che sembra destinato al gol. Ma sulla linea si immola un difensore campano che salva il Sorrento da un destino già scritto. Al 66’ Lunetta, entrato da poco e subito in partita, sfiora subito il gol con un colpo di testa che termina alto sopra la traversa. Quattro minuti più tardi è Di Gennaro a provarci ancora di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma anche in questo caso la mira non è precisa. Il forcing etneo continua e al 76’ è Casasola a rendersi pericoloso: il laterale rossazzurro lascia partire un destro potente dal limite, ma Harrasser blocca con sicurezza. Nel finale Toscano prova a cambiare ancora qualcosa: al 78’ fuori la punta Forte per Stoppa, mentre un minuto più tardi arriva il cartellino giallo per Cicerelli, tra i più vivaci in campo. Al 82’ tocca invece a Casasola lasciare il posto a Raimo. Il Sorrento risponde con maggiore agonismo che con il gioco e all’83’ Colombini finisce sul taccuino dell’arbitro per un intervento irregolare. Il Catania però non si arrende: all’85’ Ierardi tenta la soluzione personale da fuori area, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. All’88’ il Sorrento inserisce forze fresche con Santini e Crecco al posto di Cangianiello e Colombini, nel tentativo di difendere lo 0-0. L’arbitro concede quattro minuti di recupero e il Catania ci prova fino all’ultimo pagando però l'assenza di cinismo dei suoi attaccanti. Al 93' Quaini sfiora il gol con un destro a giro che esce di pochissimo, mentre un minuto più tardi Pieraccini viene ammonito per un fallo tattico. Il Catania vive momenti di alta tensione e apprensione nel finale: dall’area tecnica arriva il rosso a mister Toscano, allontanato per proteste dalla panchina.