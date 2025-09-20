Gaza, Hamas minaccia di uccidere ostaggi, Israele chiede a Usa pressing su Egitto

Hamas ha minacciato di eliminare gli ostaggi ancora nelle sue mani, mentre Israele intensifica l'offensiva su Gaza City. Il gruppo palestinese ha infatti diffuso un fotomontaggio con l'immagine di 47 ostaggi, accompagnate dal nome di Ron Arad, il militare israeliano catturato nel 1986 in Libano, la cui sorte rimane ignota.

Nel fotomontaggio, Hamas accusa il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, di rifiutare un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi e critica il capo di Stato maggiore delle Idf, Eyal Zamir, per aver ordinato la conquista di Gaza City, nonostante il suo presunto dissenso. La didascalia, in arabo e in ebraico, recita: "A causa del rifiuto di Netanyahu e della sottomissione di Zamir, una foto d'addio per l'inizio dell'Operazione Gaza".

Secondo fonti militari israeliane, prima dell'inizio dell'operazione a Gaza City circa 20 dei 47 ostaggi erano ancora vivi. Nel frattempo alcuni di loro sarebbero stati spostati dai tunnel e posizionati come scudi umani in diverse parti della città per rallentare l'avanzata israeliana.

Israele chiede a Usa pressing su Egitto: "Grave quello che fanno nel Sinai"

Intanto Netanyahu avrebbe chiesto all'Amministrazione Trump di fare pressioni sull'Egitto affinché venga ridimensionato il recente rafforzamento militare nel Sinai. E' quanto scrive Axios che cita un funzionario Usa e due funzionari israeliani, evidenziando come per gli israeliani le mosse dell'Egitto siano motivo di ulteriori tensioni tra i due Paesi mentre proseguono le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza.