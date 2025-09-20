Attacco informatico in Europa: tre aeroporti in tilt

Un attacco informatico ha mandato letteralmente in tilt tre grandi aeroporti europei. "Sia per la tipologia di attacco che per alcuni software, che sarebbero stati utilizzati, non escluderei la matrice di qualche cybergang russa'', spiega all'Adnkronos Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale, parlando del cyberattacco agli scali europei di Bruxelles, quello londinese di Heathrow e quello di Berlino.

''I primi dati parlano di un attacco Ransomware a una società che fornisce servizi di check in che avrebbe sfruttato per l'ingresso alcune vulnerabilità abbastanza note - aggiunge - Sembrerebbe qualcosa già visto in passato in letteratura e ascrivibile al mondo delle cybergang russofone''.

''La sala operativa del Cnaipic, nel momento in cui è scattato l'allarme ha fatto subito un primo check, pronti all'intervento nel caso in cui ci fosse stato qualcosa di significativo che poteva impattare sui sistemi in Italia", aggiunge Gabrielli. "Quando si è compreso che si trattava di un attacco a un fornitore di servizi di check-in ad alcuni aeroporti l'allarme si è ridimensionato - spiega - Parliamo comunque di un allarme che rimane in un contesto di allerta molto alta perché si tratta di minacce criminali, ma in questo settore in particolare la minaccia criminale sfuma in minaccia ibrida, che in qualche modo tende a mettere in difficoltà infrastrutture critiche, sistemi di trasporti, sistemi energetici. Il livello di allerta è alto ormai da qualche anno, oggi più che mai vista la situazione internazionale''.