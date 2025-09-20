ou
ULTIME NOTIZIE

Tentato omicidio nel Napoletano, arrestato un imprenditore

Trump si scaglia anche contro Letterman: "Sopravvalutato e perdente"

Trump si scaglia anche contro Letterman: "Sopravvalutato e perdente"

Fatti&Notizie

Donald Trump attacca David Letterman. Il presidente degli Stati Uniti prende di mira l'ex conduttore di 'Late Show', uno dei pilastri della tv a stelle e strisce, che nei giorni scorsi si è unito al coro in difesa di Jimmy Kimmel. Lo show di Kimmel è stato oscurato da Abc dopo le aperte critiche e minacce da parte dell'amministrazione Trump che accusa il conduttore per i suoi commenti dopo l'omicidio di Charlie Kirk.
"Che cosa è successo al sempre sopravvalutato David Letterman, i cui ascolti non sono mai stati buoni: ha un aspetto orribile, ma almeno ha capito quando doveva lasciare. Un perdente" dice il presidente americano.
"La cosa mi fa male perché tutti vediamo in che direzione stiamo andando, vero? Sono media controllati e questo non va bene - ha detto Letterman intervenendo al 'The Atlantic Festival' - è stupido, ridicolo, non si può andare in giro a licenziare la gente perché si ha paura o perché si cercano i favori di un'amministrazione autoritaria nello Studio Ovale. Non è così che questo funziona".

