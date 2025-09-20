Truffa anziana spacciandosi per sua figlia nell'Avellinese

Ha contattato telefonicamente una ultraottantenne fingendosi sua figlia e l'ha convinta a fare un bonifico di 900 euro.

L'ennesima truffa è stata consumata ai danni di un'anziana a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, che dopo il versamento, si è accorta di essere stata truffata quando ha telefonato alla figlia, residente fuori regione.

Le indagini dei carabinieri sono risalite all'autore: si tratta di un 50enne residente in provincia di Catanzaro.