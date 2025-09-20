ou
Flash mob del M5s a Bari, 'in prima linea per la pace a Gaza'

Altro sud

E' cominciato, nella centralissima via Sparano a Bari, il flashmob promosso e organizzato dal gruppo territoriale del M5S Bari in solidarietà al popolo di Gaza, alla vigilia della Giornata internazionale per la pace.
"Il M5S - ha detto a margine della manifestazione il deputato Leonardo Donno - è in prima linea per la pace e oggi siamo qui per sensibilizzare ancora una volta, perché come ha detto il presidente Giuseppe Conte si tratta di un presidio permanente per mobilitare quanti più cittadini possibile e per convincere il governo a prendere coraggio e mettere in atto sanzioni contro il criminale Netanyahu e contro il governo terrorista di Israele che a Gaza sta commettendo un genocidio".
Donno ha aggiunto che "bisogna mettere in atto tutti gli strumenti necessari: sanzioni, isolamento sul piano internazionale e pressioni sugli Stati Uniti affinché tolgano la protezione al governo israeliano, perché quanto sta accadendo è inaccettabile e le parole non bastano più". Dopo il flashmob è in programma un dialogo con ospite il giornalista, scrittore e cantautore palestinese Nabil Salameh, che porterà la sua testimonianza.
Previsti gli interventi dell'eurodeputato Mario Furore, dei deputati Donno, Patty L'Abbate e Gianmauro Dell'Olio, della consigliera metropolitana di Bari Maria La Ghezza, dell'assessore comunale Nicola Grasso e del consigliere comunale Italo Carelli. È inoltre prevista la partecipazione della Comunità palestinese di Puglia e Basilicata, rappresentata da Taysir Hasan, del Comitato per la pace di Terra di Bari rappresentato da Licia Positò e di Avs, con la presenza di Gano Cataldo.

