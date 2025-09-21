Pagava nei negozi con banconote false, preso 51enne di Palagonia

E’ stato individuato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Granieri un 51enne di Palagonia (CT) perchè, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è ritenuto responsabile di spendita di banconote false.

I Carabinieri della locale Stazione avevano ricevuto la denuncia di una 53enne ragusana, esercente di un’attività commerciale sita in via Palermo, la quale, trovatasi alle prese con un pagamento della propria merce a favore di un agente di commercio, si è vista da quest’ultimo rifiutare il pagamento con una banconota da 50,00 euro perché falsa.

La donna ha raccontato ai Carabinieri che, effettivamente, una settimana prima, un cliente del suo negozio aveva avuto uno strano atteggiamento: dopo aver, infatti, consumato alcuni prodotti per pochi euro ed averne prelevati altri da portare via, avrebbe inteso pagare il tutto con una banconota proprio da 50,00 euro che, però, era palesemente falsa.

La commerciante, perciò, avrebbe rifiutato di accettare quel denaro e l’avventore, indispettito, le avrebbe strappato dalle mani la banconota, lasciando altresì in terra tutta la merce che aveva intenzione di acquistare, per poi allontanarsi velocemente.

A quel punto, l’imprenditrice avrebbe deciso di visionare le immagini del suo impianto di videosorveglianza, appurando che quella stessa persona, qualche giorno prima, era riuscita a smerciare quel denaro falso alla sua dipendente, adoperando le stesse modalità che aveva avuto con lei.

Da qui le indagini dei Carabinieri che, grazie alla conoscenza del tessuto criminale del territorio calatino, hanno indirizzato i loro sospetti su quel 51enne di Palagonia tanto che, dopo aver acquisito i suoi documenti di identità, hanno constatato che le sue fattezze fisiche corrispondevano a quelle dell’uomo ripreso dall’impianto di videosorveglianza.

A questo punto i Carabinieri hanno approntato e sottoposto un album fotografico all’esercente che senza alcun dubbio, tra gli altri, ha identificato il 51enne evidentemente specializzatosi nello specifico modus operandi del falsario.