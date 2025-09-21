ou
Livatino, Schifani: " Esempio di coraggio e integrità morale"

PoliticaAgrigentoPalermo

"Oggi ricordiamo con profonda commozione il sacrificio del giudice Rosario Livatino, ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua vita è stata un esempio di coraggio, integrità morale e dedizione alla giustizia, unendo i principi della sua fede con il servizio alla comunità. La memoria di Livatino ci sprona a rinnovare ogni giorno l'impegno per una Sicilia libera da mafia e corruzione, difendendo con fermezza legalità e giustizia.
La Sicilia non dimentica". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Alla cerimonia di questa mattina, sul luogo dell'eccidio sulla strada statale Agrigento e Caltanissetta, il presidente ha delegato in rappresentanza del governo regionale l'assessore al Territorio Giusi Savarino che deporrà una corona d'alloro.

