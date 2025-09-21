Noto, nuovo 'avvertimento' con il fuoco all'azienda agricola Gennuso

Nuovo avvertimento con il fuoco contro l'azienda agricola dell'imprenditore, Pippo Gennuso. I piromani la notte scorsa hanno appicato le fiamme in un uliveto di contrada Belliscala, in territorio di Noto. E' stato lo stesso imprenditore ed ex parlamentare all'Ars, ad accorgersi che questa mattina erano stati distrutti alberi e piante in un terreno di proprietà della sua azienda. Il raid è stato segnalato ai carabinieri, così come una decina di 'avvertimenti' subiti dall'imprenditore di Rosolini negli ultimi cinque anni. L'avvertimento della scorsa notte segue di qualche giorno la testimonianza di Gennuso al tribunale di Siracusa in un processo a carico di un pastore, accusato di avere dato fuoco ad un terreno dell'Azienda Gennuso a San Basilio, in territorio di Ispica. Le intimidazioni nei confronti dell'ex deputato, oggi responsabile del dipartimento agricoltura di Forza Italia, sono tante. La criminalità organizzata gli rubò un camion a scopo eestorsivo. Gli chiesero i soldi per restiuirlo. Poi l'avvelenamento dei cani a guardia dell'abitazione dell'imprenditore. Ed ancora il furto di 400 irrigatori, il taglio di alberi nei terreni di San Basilio ed i numerosi incendi. Pippo Gennusoi ha sempre denunciato, chiedendo anche l'intervento della Commissione antimafia. Dopo l'ultimo attentato dice: "Così non si può andare avanti, fare impresa è impossibile di fronte a episodi inaccettabili. Bisogna scoprire gli autori di questi raid ed assicurarli alla giustizia. Debbo capire - conclude Gennuso - se andare avanti, oppure abbandonare l'attività". IL VIDEO DELL'ULIVETO INCENDIATO