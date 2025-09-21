Modica, mattatoio comunale chiuso da oltre un anno: la protesta di Sud Chiama Nord

Il coordinamento cittadino di Modica di Sud Chiama Nord incalza l'amministrazione comunale sul caso del mattatoio chiuso da oltre un anno. "Non si capisce - scrive Il coordinatore cittadino, Giovanni Cavallo, quale problema insormontabile impedisca di restituire la struttura agli operatori del settore. Ci meravigliamo come l'Assessore al ramo molto vicino agli agricoltori e agli allevatori essendo notoriamente cresciuto in grembo all’UNSIC, non abbia avuto la dovuta premura nel risolvere il problema che ha certamente ricadute economiche sulla macellazione. Ci meravigliamo anche del disinteresse dell'onorevole Abbate, anch'egli esponente dell’UNSIC, e del suo gruppo consiliare. Ci meravigliamo delle associazioni di categoria nelle sue articolazioni che ad oggi non hanno reso visibile una qualsivoglia iniziativa.

L'indifferenza è diventata insopportabile e anche imbarazzante. Ci rivolgiamo alla maggioranza che sostiene il Sindaco, principalmente a Forza Italia, partito a cui è inscritta la prima cittadina, affinché si solleciti la riapertura del mattatoio. Ricordiamo a noi stessi e a chi ha la competenza e il dovere di risolvere il problema che la zootecnia è una delle colonne portanti della nostra economia".