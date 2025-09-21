Bloccato a un posto di controllo nel Nisseno con l'hashish e due coltelli

I militari della Stazione Carabinieri di Montedoro nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 57enne del luogo nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere.L'attivita' si e' concretizzata su una delle vie di ingresso al centro cittadino, ove un soggetto, alla vista dei militari impegnati nell'esecuzione di un posto di controllo, ha cercato di disfarsi di un involucro di cellophane; il gesto non e' sfuggito alla pattuglia, che intimato l'alt al conducente del veicolo recuperava nell'immediatezza il pacchetto, risultato contenere 100 grammi di hashish. Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 2 bilancini di precisione intrisi di droga, la somma di 1.715 euro in contanti, nonche' 2 coltelli a serramanico. L'uomo e' stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini, trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il gip del Tribunale di Caltanissetta ha convalidato l'arresto, disponendo contestualmente la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. L'operazione rientra nel piu' ampio ambito di intensificazione dei servizi di prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, secondo le direttive impartite nel senso dal Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, teso a reprimere fenomeni di illegalita' e di degrado urbano.