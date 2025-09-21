Volley Valley batte Melilli e Gela e si aggiudica il triangolare "Terrazza degli Iblei"

Il Volley Valley ha vinto la seconda edizione del trofeo “Terrazza degli Iblei” organizzato da Melilli Volley. Dopo la prima gara, andata alle catanesi, la manifestazione è proseguita come allenamento congiunto per problemi burocratici del Gela. In campo tre compagini che puntano ad essere protagoniste nel campionato di serie B2, al via nel secondo fine settimana di ottobre.

Davanti al vicesindaco Cristina Elia e ad una discreta cornice di pubblico, le squadre hanno provato schemi ed automatismi. Qualcosa da rivedere in casa Melilli Volley. Nulla di cui allarmarsi a giudizio del tecnico Luca Scandurra. “Le ragazze hanno dato il massimo e dunque – dice l’allenatore - nessun dramma. A volte siamo riusciti a mettere in pratica ciò che abbiamo provato negli allenamenti, altre volte no, forzando forse la giocata e commettendo qualche errore in attacco e in altri fondamentali. Appuntamenti pre-season come questo servono soprattutto per creare coesione di gruppo e affiatamento. Stiamo crescendo ma è chiaro che c’è ancora da lavorare sotto ogni punto di vista. Continuiamo in serenità il nostro percorso di avvicinamento al campionato”.

La squadra riprenderà la preparazione martedì 23 in vista dell’allenamento congiunto con la PVT Modica che si terrà, sempre al PalaMelilli, mercoledì 24. Altro importante test con una formazione di categoria superiore.