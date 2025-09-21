ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, il Modica batte il Giarre (2 a 1): primo tempo degno delle attese, ripresa con qualche sofferenza nel finale

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Ambiente, incendio alla Ecoface Industry di Ravanusa: brucia plastica

Ambiente, incendio alla Ecoface Industry di Ravanusa: brucia plastica

CronacaAgrigento

Un vasto incendio e' scoppiato all'impianto Ecoface Industry nella zona industriale di Ravanusa, azienda che si occupa dello stoccaggio e trattamento di rifiuti anche speciali come la plastica. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute e stanno cercando di circoscrivere le fiamme, divampate nel piazzale esterno, per impedire che raggiungano i capannoni. E' stato chiesto l'intervento del sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola per mobilitare la protezione civile comunale e l'impiego di autobotti. Richiesto anche un escavatore per iniziare le operazioni di smassamento e ridurre il rischio di propagazione all'interno dello stabilimento.

Potrebbero Interessarti