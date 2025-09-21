Ambiente, incendio alla Ecoface Industry di Ravanusa: brucia plastica

Un vasto incendio e' scoppiato all'impianto Ecoface Industry nella zona industriale di Ravanusa, azienda che si occupa dello stoccaggio e trattamento di rifiuti anche speciali come la plastica. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute e stanno cercando di circoscrivere le fiamme, divampate nel piazzale esterno, per impedire che raggiungano i capannoni. E' stato chiesto l'intervento del sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola per mobilitare la protezione civile comunale e l'impiego di autobotti. Richiesto anche un escavatore per iniziare le operazioni di smassamento e ridurre il rischio di propagazione all'interno dello stabilimento.