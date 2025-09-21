Autista aggredito a Catania, la solidarietà del sindaco Trantino

Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l'amministrazione comunale esprimono "piena vicinanzae solidarietà all'autista dell'Amts vigliaccamente aggredito durante lo svolgimento del proprio servizio: un episodio gravissimo - ha detto Trantino - che colpisce non soltanto un lavoratore ma l'intera comunità". Il sindaco ha contattato il presidente dell'Amts Salvo Vittorio per ricevere aggiornamenti sulle condizioni di salute del lavoratore, cui vanno "l'affetto e l'augurio di pronta guarigione di tutta la città. Il Comune di Catania e l'Amts si costituiranno parte civile nel procedimento giudiziario". Un sentito ringraziamento del sindaco e dell'amministrazione va anche alla Polizia di Stato. "La città di Catania non tollererà mai atti di violenza contro chi, con spirito di servizio, svolge un lavoro prezioso per la collettività", conclude il sindaco. I segretari generali di Uil e Uil Trasporti Catania, Enza Melie Salvo Bonaventura, si aspettano "fatti concreti in risposta ad aggressioni che sono sempre e comunque ingiustificabili. Noi,intanto, esprimiamo da parte nostra come sempre in questi casi solidarietà all'autista Amts, offrendogli pieno sostegno sindacale e legale". Il sindacato esprime "gratitudine alla Polizia per avere identificato il presunto autore di un fatto tanto grave quanto inquietante per i lavoratori dell'Azienda, per gli utenti, per le persone che vivono o soltanto transitano in città".