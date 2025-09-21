Disabili, il M5s: "Difendere i più fragili sia priorità, no optional"

''Il Movimento 5 Stelle sostiene con forza il Disability Pride di Palermo, una manifestazione che è un momento civile di rivendicazione dei diritti delle persone con disabilità. In Sicilia migliaia di cittadini e famiglie convivono ogni giorno con barriere fisiche, sociali e culturali che limitano l'accesso ai servizi, al lavoro, alla mobilità, all'assistenza sanitaria e scolastica". Lo scrivono in una nota le deputate M5s Valentina D'Orso, Daniela Morfino, il referente provinciale M5s Steni Di Piazza, il consigliere comunale M5s di Palermo Giuseppe Miceli e il consigliere di circoscrizione Saverio Bruschetta, presenti al corteo. "Il Disability Pride ricorda a tutti che la piena inclusione non può più attendere. Non deve restare solo un corteo annuale, ma diventare un punto fermo per cambiare le politiche pubbliche. Il M5S è e sarà sempre al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per garantire pari diritti, dignità e inclusione reale. Perché una società che lascia indietro i più fragili è una società che perde la sua umanità'', conclude.