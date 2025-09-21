Far West in pieno giorno a Scicli: colpi di pistola tra albanesi e tunisini: 2 feriti

Minacce, inseguimento per le vie del centro, colpi di pistola e due feriti: è il bilancio di un paio d'ore di follia a Scicli, intorno alle 13 dell'ultima domenica d'estate. Protagonisti del drammatico e movimentato episodio, due gruppi di immigrati: uno formato da albanesi, l'altro da tunisini. Tutto sarebbe nato da una violenta discussione ben presto degenerata. Sarebbero stati esplosi un paio di colpi di pistola che avrebbero ferito due delle persone protagoniste dell'inseguimento per le strade del centro. Ad intervenire per primi gli agenti della Polizia locale, ben presto affiancati dai carabinieri della Tenenza di Scicli e della Compagnia di Modica. Non sono ancora chiari i motivi del violento e preoccupante episodio, anche se non si escludono questioni legate allo spaccio di droga. Appello all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Marino, affinchè vengano presi provvedimenti che facciano ritornare la serenità nella popolazione.