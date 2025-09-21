Carceri, i sindacati: "All'Ucciardone di Palermo personale insufficiente"

"Ogni giorno nelle carceri italiane si consumano aggressioni, insulti e umiliazioni contro la Polizia Penitenziaria, ma lo Stato resta in silenzio". E' quanto denunciano Maurizio Mezzatesta, Segretario Nazionale CNPP, e Filippo Virzì, Dirigente Nazionale UGL.

"All'Ucciardone, in soli sei mesi, 30 agenti sono stati aggrediti - spiegano Mezzatesta e Virzì - il personale è ridotto all'osso, costretto a reggere un sistema al collasso. Non bastano le nuove assunzioni, serve rispetto e tutela per chi serve lo Stato.

Indignarsi non è retorica, è un dovere civile". "La Polizia Penitenziaria non chiede privilegi, ma condizioni di lavoro umane - concludono - il silenzio è il primo alleato della violenza".