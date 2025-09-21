Meloni a Domenica In per promuovere la cucina italiana, Opposizioni all'attacco: uno spot

La premier Meloni a Domenica In per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'Unesco. Sulla diretta con Mara Venier scoppia un caso politico. 'Fa uno spottone di TeleMeloni, ma non spiega la posizione dell'Italia su Gaza',attacca Schlein. Mentre il M5s parla di 'vergognoso Meloni show'e l'Usigrai di 'spot elettorale'. 'Una pagina di autentico servizio pubblico nel racconto della cultura, delle tradizioni, dell'industria e della promozione dell'Italia nel mondo', la replica della Rai, che sottolinea come l'iniziativa sia stata lanciata in 10 città italiane dalla premier con il sindaco di Roma Gualtieri. Meloni aveva chiuso in mattinata la festa dei giovani di Fdi, Felix: 'Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare, ma non ci faremo intimidire'