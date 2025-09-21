ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, il Modica batte il Giarre (2 a 1): primo tempo degno delle attese, ripresa con qualche sofferenza nel finale





Salvini a Pontida: "Mai gli italiani a combattere in Ucraina"

Fatti&Notizie

Non manderemo mai i nostri figli a combattere in Ucraina, non siamo in guerra contro nessuno', ha detto Salvini chiudendo la festa di Pontida. 'No al piano di riarmo europeo, no al debito per comprare carri armati, no alla voglia di guerra di capetti che vogliono nascondere i loro fallimenti', ha aggiunto. Prima aveva chiesto al popolo leghista 'non un minuto di silenzio ma un pensiero e un applauso' a Charlie Kirk e lanciato per il 14 febbraio una manifestazione 'in difesa di valori, diritti, confini e libertà dell'Occidente'. Vannacci protagonista: 'Lo straniero ruba e stupra, la X Mas si studi a scuola'. Monito di Zaia al centrodestra sul Veneto: 'Se il candidato sarà della Lega sarà Stefani, se non sarà della Lega sarà un problema. Non per lesa maestà: è una richiesta legittima'.

