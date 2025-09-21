Il mondo Maga piange Kirk: in centomila ai funerali

Il mondo maga piange Charlie Kirk. In 100.000 allo State Farm Stadium di Phoenix per l'ultimo omaggio all'attivista della destra ucciso a fucilate mentre parlava in un college dello Utah. Dolore e rabbia tra la gente in fila dalla mattina vestita con i colori della bandiera per entrare allo stadio: 'Era un brav'uomo'. L'indagine federale sul killer Tyler Robinson non lo collega a gruppi di sinistra, ma per l'ultimo saluto arriva su due aerei l'intero establishment dell'amministrazione con intesta il presidente: 'Andiamo a celebrare un grande uomo. Darò il mio amore alla famiglia, parlerò delle grandi cose che ha fatto, della grande influenza che aveva su un esercito di giovani', ha detto Trump prima di partire per i funerali. Prima a parlare sarà la moglie Erika pronta a prenderne l'eredità politica: 'La scomparsa di Charlie è il piano di Dio'.