ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, il Modica batte il Giarre (2 a 1): primo tempo degno delle attese, ripresa con qualche sofferenza nel finale

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Il Regno Unito riconosce la Palestina, ira di Israele

Il Regno Unito riconosce la Palestina, ira di Israele

Fatti&Notizie

Il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina',annuncia il premier Starmer. Stesso passo anche da Australia e Portogallo e da altri 150 Paesi del mondo. La mossa di Londra provoca l'ira di Netanyahu: 'Non ci sarà alcuno Stato palestinese, metterebbe in pericolo l'esistenza di Israele. Combatteremo gli appelli all'Onu', ha detto alla vigilia dell'Assemblea generale che celebrerà gli 80 anni delle Nazioni Unite. Dal Papa un nuovo monito per 'Gaza martoriata': 'Porre fine alla violenza e all'esilio forzato'. Il presidente della Repubblica Mattarella ha detto che 'dal Capodanno ebraico arriva un invito contro la violenza e per una convivenza basata sul rispetto la solidarietà e la pace'. Domani manifestazioni e cortei per Gaza in tutta Italia con lo slogan: 'Blocchiamotutto'.

Potrebbero Interessarti