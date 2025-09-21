Il Regno Unito riconosce la Palestina, ira di Israele

Il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina',annuncia il premier Starmer. Stesso passo anche da Australia e Portogallo e da altri 150 Paesi del mondo. La mossa di Londra provoca l'ira di Netanyahu: 'Non ci sarà alcuno Stato palestinese, metterebbe in pericolo l'esistenza di Israele. Combatteremo gli appelli all'Onu', ha detto alla vigilia dell'Assemblea generale che celebrerà gli 80 anni delle Nazioni Unite. Dal Papa un nuovo monito per 'Gaza martoriata': 'Porre fine alla violenza e all'esilio forzato'. Il presidente della Repubblica Mattarella ha detto che 'dal Capodanno ebraico arriva un invito contro la violenza e per una convivenza basata sul rispetto la solidarietà e la pace'. Domani manifestazioni e cortei per Gaza in tutta Italia con lo slogan: 'Blocchiamotutto'.