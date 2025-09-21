Il Trapani sfiora il colpaccio ad Altamura, i granata debbono accontentarsi di un pari ( 1 - 1)

Al Trapani non riesce il colpaccio di espugnare Altamura ed alla fine deve accontentarsi di 1 a 1 che gli sta un po' stretto. I granata di Aronica hanno visto sfumare l’opportunità di centrare la quarta vittoria di fila: dopo aver trovato il gol del vantaggio sul finire del primo tempo e dato l’impressione di avere la gara in pugno fino al novantesimo.

La gara si apre con ritmi equilibrati, con l’Altamura che prova a prendere in mano le redini del gioco senza però riuscire a creare pericoli concreti: ogni tentativo viene neutralizzato da un attento Galeotti, sempre reattivo tra i pali. Con il passare dei minuti il Trapani cresce e al 39’ sembra trovare il meritato vantaggio: Grandolfo si inventa un pallonetto delizioso che scavalca il portiere, ma la gioia dura un attimo perché il guardalinee alza la bandierina e l’arbitro annulla per fuorigioco. È solo il preludio al gol che arriva allo scadere della prima frazione: Ciuferri pennella un cross perfetto per Vazquez, che conclude al volo di sinistro infilando il pallone all’incrocio. Una perla che vale l’1-0 e manda i granata negli spogliatoi avanti nel punteggio.

La ripresa si gioca a ritmi bassi e con poche emozioni. Il Trapani avrebbe l’occasione per chiudere i conti, ma Grandolfo spreca malamente la chance del raddoppio. Con il passare dei minuti iniziano le sostituzioni e la gara sembra scivolare via senza sorprese, con i granata in apparente controllo. Al 74’, però, arriva la doccia fredda: Rosafio trova lo spazio giusto e fulmina Galeotti con un diagonale preciso che vale l’1-1. Il gol subìto taglia le gambe al Trapani, che non riesce a reagire e anzi si espone al rischio beffa nei minuti finali. In pieno recupero è Siletti a far tremare i siciliani, ma la sua conclusione si spegne alta sopra la traversa, evitando ai ragazzi di Aronica una sconfitta che sarebbe stata immeritata.

SERIE C - 5^ GIORNATA - 21/09

Altamura - Trapani 1-1

Benevento - Atalanta U23 2-0

Casarano - Cavese 3-0

Casertana - Cosenza 1-1

Catania - Sorrento 0-0

Cerignola - Foggia 0-0

Crotone - Siracusa 2-0

Giugliano - Salernitana 1-2

Latina - Monopoli 0-1

Potenza - Picerno 2-0

CLASSIFICA: Salernitana 15 punti; Benevento 12; Casarano, Catania, Monopoli 10; Crotone, Potenza 8; Casertana 7; Cerignola, Cosenza 6; Altamura, Foggia, Giugliano, Picerno 5; Atalanta U23, Latina 4;

Trapani 3; Cavese, Sorrento 2; Siracusa 0.

Trapani 8 punti di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - 6^ GIORNATA - 24/09

Atalanta U23 - Crotone

Cavese - Latina

Cosenza - Giugliano

Foggia - Casertana

Monopoli - Altamura

Picerno - Benevento

Salernitana - Cerignola

Siracusa - Potenza

Sorrento - Casarano

Trapani - Catania