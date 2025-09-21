Calcio, il Modica batte il Giarre (2 a 1): primo tempo degno delle attese, ripresa con qualche sofferenza nel finale

Un Modica ancora "in rodaggio" batte il Giarre di misura grazie ad un primo tempo caratterizzato dai buoni ritmi, da diverse occasioni da rete e anche da un rigore sbagliato calciato da Savasta in bocca al portiere giarrese nel tentativo di fare il "cucchiaio". Il primo tempo finisce con il risultato di 2 a 0 a favore dei rossoblù di Raciti, grazie ai gol del capitano Valenca e di Savasta che si fa perdonate il penalty sbagliato. La ripresa è meno brillante e lascia spazio agli ospiti che accorciano le distanze al 26' con Kamga riaprendo una gara che sembrava chiusa abbondantemente. Nel recupero proteste dell'allenatore del Giarre per un presunto rigore non concesso alla sua squadra. Il tecnico viene espulso dall'arbitro.

MODICA 2

GIARRE 1

Modica: Romano, Valenca, Maimone (85′ Misseri), Sessa, Asero (74′ Sangarè), Savasta (68′ Belluso), Nicolò Brugaletta (74′ Torregrossa), Simone Brugaletta, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Spadaro, Sangarè, Mbaye. Allenatore: Filippo Raciti

Giarre: Tomaselli, Santoro (82′ Amante), Kamga (82’ Ferlito), Strano, Llama, Brumat, Tornitore, Santapaola P. (53′ Mastronicola), Leonardi (68′ Montanaro), Santapaola G., Mascara (85′ Silipigni). Panchina: Cirnigliaro, Musumeci, Limina. Allenatore: Michele Campo.

Marcatori: 13’ st Valenca (M), 36’ st Savasta (M), 26’ st Kamga (G)

Ammoniti: Belluso, Cappello, Bonanno (M), Strano, Santapaola P., Santapaola G. (G)

