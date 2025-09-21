Atti persecutori nei cofronti della ex: arrestato a Crotone

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato a Crotone un giovane di 21 anni con l'accusa di atti persecutori ai danni dell'ex compagna.

L'intervento degli agenti delle Volanti che ha portato all'arresto è scaturito da una telefonata fatta dalla donna alla centrale operativa della Questura per segnalare la presenza del giovane nel palazzo in cui è ubicato la sua abitazione, intento a minacciarla.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato il giovane poco distante dall'abitazione della donna.

Nonostante la presenza degli agenti, il ventunenne ha continuato ad avere un atteggiamento estremamente aggressivo, arrivando a minacciare la donna anche davanti di poliziotti.

La donna, tra l'altro, ha riferito ai poliziotti che l'ex compagno le aveva già rivolto minacce anche in passato.

L'arrestato, secondo quanto riferisce la polizia, é già noto per i numerosi precedenti a suo carico e in precedenza é stato destinatario di un avviso orale emesso dal Questore, Renato Panvino.