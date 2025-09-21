Scontro auto - moto nel Foggiano: un morto e 2 feriti

Un ragazzo foggiano di 22 anni, Giuseppe Sciotti, è morto in un incidente stradale avvenuto alle 2.30 della notte scorsa a Foggia, tra via Lucera e viale Candelaro.

A quanto si apprende, il giovane era alla guida di un motociclo sul quale viaggiava anche una ragazza maggiorenne, che si è scontrato con un'autovettura guidata da una donna (sola a bordo).

Nell'impatto Sciotti è morto sul colpo, mentre entrambe le donne sono state trasportate dai sanitari del 118 in ospedale. Non sono in pericolo di vita.

Sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale che stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza cittadina per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.