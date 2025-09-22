Trump celebra Kirk davanti a 200 mila persone, la vedova perdona l'assassino

Donald Trump celebra Charlie Kirk davanti a 200.000 personeaccorse da tutta l'America allo State Farm Stadium di Glendale,in Arizona che era la sua casa, per onorare la memoria dell'attivista ucciso. Il presidente Usa ha ricordato il ruolo chiave giocato da Kirk nella sua vittoria alla Casa Bianca e ha confermato che gli consegnerà la Medal of Freedom, la maggiore onorificenza civile americana. A introdurre Trump è stata la giovane vedova, Erika Kirk che ha spiegato: "Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane. La risposta all'odio non è altro odio", ha spiegato. Quasi tutta l'amministrazione Trump è salita sul palco. Il ministro della sanità Robert F. Kennedy Jr ha paragonato Kirk a Gesù.