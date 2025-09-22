ou
ULTIME NOTIZIE

Aggredirono titolare di un negozio in piazza Marina, 4 Daspo a Palermo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Trump celebra Kirk davanti a 200 mila persone, la vedova perdona l'assassino

Trump celebra Kirk davanti a 200 mila persone, la vedova perdona l'assassino

Fatti&Notizie

Donald Trump celebra Charlie Kirk davanti a 200.000 personeaccorse da tutta l'America allo State Farm Stadium di Glendale,in Arizona che era la sua casa, per onorare la memoria dell'attivista ucciso. Il presidente Usa ha ricordato il ruolo chiave giocato da Kirk nella sua vittoria alla Casa Bianca e ha confermato che gli consegnerà la Medal of Freedom, la maggiore onorificenza civile americana. A introdurre Trump è stata la giovane vedova, Erika Kirk che ha spiegato: "Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane. La risposta all'odio non è altro odio", ha spiegato. Quasi tutta l'amministrazione Trump è salita sul palco. Il ministro della sanità Robert F. Kennedy Jr ha paragonato Kirk a Gesù.

Potrebbero Interessarti