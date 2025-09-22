ou
Scossa di Terremoto di magnitudo 5.0 nel Mar Egeo: niente danni

Fatti&Notizie

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata registrata oggi in Grecia, nel Mar Egeo, al largo della costa.
Lo riferisce il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC).
L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 111 chilometri a sud-est di Salonicco, città del nord della Grecia con una popolazione di circa 350.000 abitanti.
L'ipocentro è stato rilevato a una profondità di 5 chilometri. Al momento non si segnalano vittime né danni a cose.

