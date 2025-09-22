Sciopero, a Palermo trasporti regolari: disagi in diverse scuole

A Palermo trasporti urbani regolari nonostante lo sciopero indetto dall'Unione sindacale di base per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, per sostenere la Global Sumud Flotilla e per chiedere al governo lo stop delle relazioni con Israele, mentre è saltata qualche corsa dell'Azienda trasporti siciliana che collega coi bus vari comuni siciliani.

Disagi invece in diversi istituti scolastici dove i docenti aderenti a Usb, Csle, Conalpe, Conf.Sai hanno scioperato insieme al personale amministrativo tecnico e ausiliario.

In molte classi i genitori erano stati avvisati che i propri figli sarebbero entrati a seconda ora o sarebbero usciti prima: molte famiglie hanno preferito che i ragazzi restassero a casa o partecipassero alla manifestazione.

"Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore" è lo slogan dei cortei organizzati per lo sciopero che partiranno dal teatro Massimo a Palermo, da via Etnea a Catania, da piazza Cairoli a Messina. A Palermo davanti al teatro ci sono centinaia di giovani e giovanissimi con le bandiere della Palestina.