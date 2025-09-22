Picchia la suocera e maltratta la moglie:30enne arrestato a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne di origini marocchine che, nei giorni scorsi, avrebbe picchiato la suocera e, dopo aver rotto uno specchio, l'avrebbe colpita più volte al viso e alla spalla. I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti, di notte, in un'abitazione del quartiere San Cristoforo, dopo la segnalazione di un'aggressione in corso nei confronti di una donna. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato in strada, riversa a terra e dolorante, una donna con delle vistose ferite e, pertanto, hanno chiesto l'intervento urgente del personale sanitario del 118 per prestare le prime cure del caso. Per la donna si è reso necessario il trasferimento in ospedale, in ambulanza, per effettuare ulteriori esami ed accertamenti sanitari, viste le lesioni riportate, successivamente giudicate guaribili in 8 giorni.