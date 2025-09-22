ou
ULTIME NOTIZIE

Aggredirono titolare di un negozio in piazza Marina, 4 Daspo a Palermo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Picchia la suocera e maltratta la moglie:30enne arrestato a Catania

Picchia la suocera e maltratta la moglie:30enne arrestato a Catania

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne di origini marocchine che, nei giorni scorsi, avrebbe picchiato la suocera e, dopo aver rotto uno specchio, l'avrebbe colpita più volte al viso e alla spalla. I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti, di notte, in un'abitazione del quartiere San Cristoforo, dopo la segnalazione di un'aggressione in corso nei confronti di una donna. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato in strada, riversa a terra e dolorante, una donna con delle vistose ferite e, pertanto, hanno chiesto l'intervento urgente del personale sanitario del 118 per prestare le prime cure del caso. Per la donna si è reso necessario il trasferimento in ospedale, in ambulanza, per effettuare ulteriori esami ed accertamenti sanitari, viste le lesioni riportate, successivamente giudicate guaribili in 8 giorni.

Potrebbero Interessarti