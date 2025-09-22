Aggredirono titolare di un negozio in piazza Marina, 4 Daspo a Palermo

l Questore di Palermo ha disposto Divieti di accesso ad aree urbane ed Avvisi Orali nei confronti dei 4 componenti di un nucleo familiare che, lo scorso mese di luglio, si è reso protagonista di una violenta aggressione a tre uomini, maturata in un locale ricettivo della zona di piazza Marina.

La violenza, motivata da un asserito torto legato all'erogazione di un resto, era stata rivolta nei confronti del titolare dell'esercizio prima e, successivamente, anche nei confronti di altri due uomini giunti in suo soccorso, un congiunto ed un Assessore Comunale, testimone dei fatti e subito prodigatosi in difesa degli aggrediti. Le tre vittime avevano riportato contusioni che li costringevano a riparare in ospedale per le cure del caso. Le tempestive indagini dei "Falchi" della Squadra Mobile, già dopo qualche ora dall'accaduto, permettevano di risalire all'identità di quattro aggressori. Degli individuati, tutti appartenenti allo stesso gruppo familiare, due sono risultati essere maggiorenni e due minorenni. In ragione di ciò sono stati deferiti, in ordine alle rispettive competenze, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario i maggiorenni ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, gli altri. A distanza di poco tempo, il Questore ha disposto nei confronti di tutti e 4, altrettanti "Daspo Willy", della durata rispettiva di 3 anni per tre di essi e di 18 mesi per uno dei due minorenni. Disposti anche tre Avvisi Orali nei confronti dei due maggiorenni e di uno dei due minorenni.

Il Daspo in questione, istruito dalla Divisione Anticrimine, prevede il divieto d'accesso ad una ventina di locali insistenti nell'area dell'aggressione ed in quelle limitrofe ed il semplice stazionamento dei "daspati" nelle stesse zone, caratterizzate dalla folta frequentazione di giovani ed avventori la cui sicurezza sarebbe messa a rischio dalla reiterazione delle medesime violenze.