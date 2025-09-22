Termovalorizzatori a Palermo e Catania, Cocina: cantieri aperti a gennaio 2027

"Come data di inizio dei lavori, secondo il cronoprogramma, la cantierizzazione dovrebbe avvenire nel gennaio 2027, mentre la fine nell'estate 2028". Lo ha detto il dirigente ad interim dell'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti Salvo Cocina, a margine della firma a Palazzo d'Orleans dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori da realizzare a Palermo (polo impiantistico di Bellolampo) e a Catania (zona industriale di Pantano D'Arci). "Si tratta di un cronoprogramma complesso, irto di difficoltà e di possibili ritardi - ha sottolineato Cocina - perché occorre coordinare diverse fasi e procedure, inevitabilmente potrebbe esserci qualche sfasamento del programma". IL presidente Schifani "ha programmato ulteriori risorse per gli impianti complementari - ha aggiunto -. I termovalorizzatori, infatti, sono un tassello del piano rifiuti e, quindi, il commissario straordinario per risolvere il problema in modo organico ha bisogno di ulteriori investimenti. L'obiettivo è il recupero del 65% di materia che la Comunità europea ci impone con il 10% massimo di rifiuti in discarica", ha concluso.