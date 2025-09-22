Tenta di imbarcarsi per Londra con passaporto falso: arrestata a Catania

Ha cercato di imbarcarsi su un volo per Londra con un documento falso, ma è stata scoperta e arrestata dagli agenti della Polizia di Stato. Il fatto è accaduto, nei giorni scorsi, all’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania dove una cittadina iraniana di 48 anni si è presentata ai controlli, pensando di riuscire a prendere l’aereo senza suscitare alcun sospetto. In realtà, la passeggera non è riuscita nel suo intento, grazie all’attenta e scrupolosa verifica del documento effettuata dagli agenti della Polizia di Frontiera che, ogni giorno, sono impegnati nelle attività di controllo del grande afflusso di turisti e viaggiatori in transito nello scalo catanese. Al momento di esibire il proprio documento, la donna ha presentato ai poliziotti, addetti al controllo documentale, un passaporto bulgaro che ha subito insospettito gli agenti per le sue alterazioni nella parte anagrafica. Per fugare ogni perplessità, i poliziotti hanno effettuato un approfondito esame del documento mediante l’utilizzo di sistemi digitali di verifica degli elementi di sicurezza, accertandone l’effettiva falsificazione. A quel punto, informato il Pubblico Ministero di turno, la 48enne è stata arrestata, ferma restando la presunzione di innocenza dell'indagata valevole ora e fino e fino a condanna definitiva. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la liberazione della cittadina iraniana in quanto la donna, nella stessa circostanza, ha manifestato la volontà di richiedere protezione umanitaria in Italia in relazione alle condizioni di vita delle donne nel suo Paese. Il controllo documentale è una delle attività che la Polizia di Frontiera conduce normalmente ogni giorno e che richiede una particolare specializzazione. Gli agenti, impegnati in questo specifico settore, oltre ad un controllo visivo ed esterno del documento, eseguono, in determinate occasioni, anche verifiche che prevedono l’utilizzo di apparecchiature volte a rilevare elementi speciali di identificazione come ologrammi, microstampe e filigrana.