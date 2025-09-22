ou
ULTIME NOTIZIE

'No a minuto di silenzio per Kirk, polemiche al Consiglio comunale di Reggio Calabria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Donna scomparsa a Licata, richiesta di dichiarazione di morte presunta

Donna scomparsa a Licata, richiesta di dichiarazione di morte presunta

CronacaAgrigento

Presentata al Tribunale di Monza una formale richiesta per la dichiarazione di morte presunta di Paola Casali, 49 anni, scomparsa il 20 febbraio 2011 da Licata, in provincia di Agrigento. L'assenza di tracce e il tempo trascorso hanno spinto la famiglia a considerare certa la sua morte. La richiesta è stata presa in carico dal Tribunale di Monza che ha lanciato un appello: "si invita chiunque abbia notizie della scomparsa Paola Casali a farle pervenire al tribunale di Monza entro sei mesi dalla presente pubblicazione".

Potrebbero Interessarti