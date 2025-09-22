Donna scomparsa a Licata, richiesta di dichiarazione di morte presunta

Presentata al Tribunale di Monza una formale richiesta per la dichiarazione di morte presunta di Paola Casali, 49 anni, scomparsa il 20 febbraio 2011 da Licata, in provincia di Agrigento. L'assenza di tracce e il tempo trascorso hanno spinto la famiglia a considerare certa la sua morte. La richiesta è stata presa in carico dal Tribunale di Monza che ha lanciato un appello: "si invita chiunque abbia notizie della scomparsa Paola Casali a farle pervenire al tribunale di Monza entro sei mesi dalla presente pubblicazione".