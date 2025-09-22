Il Palermo affronta in Coppa Italia l'Udinese, Inzaghi: "Sarà dura, ma siamo pronti"

Il Palermo si prepara a vivere una notte di prestigio: domani sera i rosanero affronteranno l'Udinese al Bluenergy Stadium nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, con l'obiettivo di confermare il momento positivo dopo il successo in campionato contro il Bari. Una sfida che arriva nel pieno dell'entusiasmo per la squadra di Pippo Inzaghi, determinata a misurarsi con una formazione di Serie A, reduce dal ko contro il Milan. In un'intervista al sito ufficiale il tecnico rosanero ha presentato così la gara: "Avremmo voluto goderci un po' di più l'ultima vittoria, però penso sia una cosa bellissima andare in uno stadio di Serie A, uno stadio così bello, a giocarci comunque la Juventus (eventuale avversaria agli ottavi, ndr). Sarà dura, ma siamo pronti. E' un bel periodo e speriamo di continuare su questa strada".

L'allenatore ha poi analizzato le insidie tattiche del match: "Quando giochi contro una squadra di Serie A così forte devi fare la classica partita perfetta, però noi siamo consci delle nostre possibilità, penso che sia un jolly da giocarci, è chiaro che passando potremo andare a giocare all'Allianz Stadium, sarebbe bellissimo per noi, per la nostra gente. Daremo tutti noi stessi e speriamo di fare una grande partita".

Sul calendario fitto di impegni, Inzaghi ha spiegato: "Penso che sia molto positivo il fatto che potrò dar spazio a chi magari è stato impiegato meno. Giocheremo ogni tre giorni, abbiamo bisogno di tutti. Chiaramente non stravolgerò la squadra ma 6-7 elementi li cambierò perché ho voglia di vedere anche qualcos'altro e, siccome reputo la nostra squadra forte in ogni singolo, mi auguro che la squadra faccia una grande partita".

Non è mancato un passaggio sull'unità del gruppo, fotografata dall'esultanza corale dopo il gol di Le Douaron al Bari: "E' dal primo giorno che questa squadra lavora bene, durante gli allenamenti c'è grande attitudine al lavoro. Il percorso è ancora molto lungo, tortuoso, arriveranno anche momenti difficili, però adesso ci godiamo queste ultime vittorie e speriamo di andare a fare una grande gara al Friuli".

Dal punto di vista tecnico-tattico, Inzaghi ha sottolineato il contributo di tutti i giocatori: "La cosa più bella penso che sia che dopo quattro partite hanno giocato tutti, a parte Vasic che giocherà a Udine e che secondo me ci darà grandi soddisfazioni".

Infine, l'allenatore ha accolto con soddisfazione l'arrivo di Bartosz Bereszynski: "Sono molto contento, ringrazio la società che ha fatto un ulteriore sforzo, ha messo dentro un capitano, un giocatore che non scopro io. Può fare il braccetto, può fare il quinto, ma sicuramente è un giocatore che sa come si vince e noi abbiamo bisogno di questa gente".

In vista della sfida di domani dei sedicesimi di Coppa Italia contro l'Udinese, il tecnico del Palermo - Pippo Inzaghi - ha diramato l'elenco dei convocati. Tre gli assenti: Mattia Bani, Bartosz Bereszynski e Salim Diakité, che nella giornata di domani svolgeranno un allenamento differenziato al Palermo CFA. Di seguito la lista completa dei calciatori che partiranno per Udine: 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 30 Avella, 31 Corona, 32 Ceccaroni, 66 Joronen, 72 Veroli, 77 Pizzuto.