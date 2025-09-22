Vibo Valentia, bimbo investito all'uscita di scuola; frattura scomposta a una gamba

Paura oggi nel centro storico di Vibo Valentia, dove un bambino di 9 anni è stato investito da un'auto all'uscita della scuola elementare.

L'incidente è avvenuto in via Enrico Gagliardi, nei pressi della sede centrale delle Poste, una strada particolarmente trafficata nelle ore di uscita scolastica.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava percorrendo il marciapiede quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato urtato da un veicolo in transito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Postazione emergenza territoriale di Pizzo che hanno prestato le prime cure e provveduto al rapido trasferimento del bambino in ospedale.

I medici hanno riscontrato una frattura scomposta ed esposta della gamba che ha reso necessario un intervento chirurgico urgente.

Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'investimento e accertare eventuali responsabilità.