Domenica di passione nel Ragusano per i turisti: gara ciclistica stravolge i piani

Ciro Grillo e i 3 suoi amici condannati per stupro di gruppo in Sardegna

Fatti&Notizie

Si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l'accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo.
Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia.
Nessuno dei quattro era in aula.
Assente anche la principale accusatrice, la studentessa italo norvegese all'epoca 19enne.

