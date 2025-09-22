ou
ULTIME NOTIZIE

Domenica di passione nel Ragusano per i turisti: gara ciclistica stravolge i piani

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Migliaia in corteo in piazza a Cosenza per Gaza

Migliaia in corteo in piazza a Cosenza per Gaza

Altro sud

In migliaia - le stime parlando di circa 5.000 - sono scesi in piazza a Cosenza per lo sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia di Gaza e dei partecipanti alla Global Sumud Flotilla.
Il corteo ha attraversato le vie cittadine del centro al grido di "no alla guerra".
L'organizzazione sindacale Usb rivendica lo stop alla guerra in Palestina ed è contro al riarmo e propone il riutilizzo dei fondi per sanità scuola e servizi sociali.
"La Calabria ha dimostrato da che parte stare" ha detto Stefano Catanzariti, dell'Usb Cosenza.
Paralizzata una parte della città per il blocco della circolazione in alcune delle arterie principali. Al momento il corteo, al quale partecipano anche numerose famiglie, ha raggiunto lo svincolo di Cosenza sud dell'autostrada A2 del Mediterraneo che è stato chiuso alla circolazione dall'Anas su indicazione della polizia a scopo precauzionale. I manifestanti, infatti, sono radunati sulle strade su cui confluisce lo svincolo.

Potrebbero Interessarti