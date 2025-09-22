Gestione dei servizi del gas, accordo tra Comune di Catanzaro e Italgas

Il Comune di Catanzaro, in qualità di stazione appaltante, e Italgas Reti hanno sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale Catanzaro-Crotone per i prossimi 12 anni.

Ciò consente a Italgas di dare continuità alla gestione del servizio e garantisce ai 109 comuni dell'Atem (110.000 clienti serviti) la realizzazione di un piano di investimenti di oltre 190 milioni di euro.

Alla firma hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Nicola Fiorita, e l'Ad di Italgas Reti Pier Lorenzo Dell'Orco.

"A completamento di un percorso partito dalla precedente amministrazione e perfezionato nel mio mandato - ha commentato Fiorita - posso oggi esprimere tutta la soddisfazione e l'orgoglio per un traguardo che vede l'Ambito di Catanzaro e Crotone primo, nel suo genere, in Calabria a far partire un nuovo modello di gestione unitario e innovativo che ha pochi precedenti in Italia. L'amministrazione ha avuto un ruolo attivo e propulsivo che ha spinto tutte le comunità coinvolte ad avviare un percorso congiunto nella gestione di un servizio fondamentale definendo al contempo la concessione di corrispettivi a favore degli enti. Affidandoci al know-how di Italgas, siamo convinti che potranno essere realizzate migliorie alle reti, portando il metano in aree ancora sprovviste, nell'ottica dell'efficientamento e della sostenibilità energetica".

"L'aggiudicazione della concessione rappresenta un segnale importante di continuità e sviluppo per il territorio e per le comunità locali - ha dichiarato Dell'Orco -. Intendiamo accelerare gli investimenti in efficienza e digitalizzazione del servizio, proseguire negli interventi di estensione della rete ai territori non ancora serviti e sviluppare infrastrutture tecnologicamente all'avanguardia in grado di abilitare la progressiva decarbonizzazione dei consumi attraverso i gas rinnovabili. Come Italgas Reti continueremo a mettere a disposizione competenze, innovazione e visione industriale per accompagnare la transizione energetica e contribuire a uno sviluppo sostenibile e resiliente del sistema energetico locale".