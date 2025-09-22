ou
Modica. Alla manifestazione pro Palestina bambini, giovani e studenti
CronacaRagusa

Manifestazione pro Palestina questa mattina nel centro storico di Modica. La fine della guerra in Medio Oriente e l'appello per il ritorno alla pace sono stati i temi del corteo che si è snodato lungo il Corso Umberto prima di fermarsi in piazza Matteotti e sulla scalinata di San Pietro. Protagonisti, soprattutto, i bambini e gli studenti. Particolarmente significativo il lavoro svolto dalle scuole di Modica per sensibilizzare i ragazzi ad un argomento che sta, purtroppo, occupando l'informazione mondiale.

