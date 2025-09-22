Domenica di passione nel Ragusano per i turisti: gara ciclistica stravolge i piani

Domenica di “passione”, ultimo giorno d’estate, per visitatori e guide turistiche in molti centri della provincia di Ragusa e, soprattutto, a Ibla e Modica. A stravolgere i piani di accoglienza e di visite a luoghi e monumenti, una gara ciclistica amatoriale il cui percorso ha interessato anche le tappe canoniche dei tour turistici della provincia. E domenica è successo proprio questo, con la conseguenza che i gruppi di visitatori, a bordo dei pullman, hanno dovuto aspettare il passaggio della gara prima di ripartire, spezzettando l’itinerario e facendo saltare la programmazione delle visite. Ma non solo. I bus turistici sono stati costretti a percorsi alternativi o ad aspettare il passaggio dei corridori prima di ripartire. Una serie di episodi che, in un periodo che fa registrare la presenza di molti turisti nel Ragusano, non depone a favore delle amministrazioni locali e di chi dovrebbe occuparsi di favorire le varie forme di accoglienza per assicurare servizi efficienti e puntuali. A tutto ciò bisogna aggiungere anche l’abusivismo nel settore turistico, fenomeno sempre più frequente e che danneggia chi opera correttamente e con professionalità.

Servono più controlli e, da parte dei Comuni, bisogna mettere in campo maggiore attenzione alla vivibilità dei centri storici e alla pulizia. Sono elementi essenziali se si vuole che il turismo continui ad essere una risorsa per la Sicilia.