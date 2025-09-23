Neo laureati in Medicina giurano a Siracusa

Torna, il prossimo 25 settembre a Siracusa, dalle ore 15.00, nel Salone “Giovanni Paolo II” del Santuario della Madonna delle Lacrime, l’evento annuale dell’Ordine dei Medici di Siracusa, “L’Ordine incontra la città”, giunto alla 9° edizione. Come da tradizione, ormai consolidata, oltre alle emozionanti cerimonie che segnano il passaggio di consegne tra i saggi e le nuove leve della professione, con il conferimento dei caducei d’oro ai medici anziani, che hanno raggiunto i 50 anni dal conseguimento della loro laurea e il giuramento di Ippocrate, recitato in greco e siciliano, dai neolaureati in medicina, la serata sarà contrassegnata da momenti di approfondimento culturale, premi al merito e letterari, arte e spettacolo. Il tema conduttore di quest’anno è quello legato al grande dibattito sulla “Intelligenza Artificiale” e sul suo impatto nel rapporto tra Medico e Paziente. Argomenti che, dopo i saluti delle autorità, saranno introdotti proprio dal presidente dell’Ordine aretuseo, Anselmo Madeddu, e poi affidati alla Lectio Magistralis del presidente nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli.