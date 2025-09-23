La sparatoria del 10 settembre a Riesi con 2 feriti: cinque arresti
I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito 5 ordinanze cautelari del gip (4 in carcere e una ai domiciliari) nei confronti degli indagati per la sparatoria del 10 settembre scorso a Riesi in cui rimasero ferite due persone.
I carabinieri hanno acquisito prove nei confronti di 4 indagati provenienti da Gela, Mazzarino e Riesi, accusati a vario titolo di concorso in tentativo di omicidio e porto abusivo di armi comuni da sparo.
Secondo l'ordinanza cautelare, 4 degli indagati avrebbero organizzato una spedizione nella casa di due fratelli forse per ucciderli.
Uno di questi ultimi è stato arrestato per detenzione di arma clandestina