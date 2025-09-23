ou
Ragusa, ultimi due appuntamenti in centro per la rassegna "Festacrante"

Acate, rubati computer nella scuola di via Agrigento: rabbia e indignazione

CronacaRagusa

Rabbia, indignazione e sconcerto, ad Acate, dopo l’ennesimo furto di computer alla scuola secondaria di I grado di via Agrigento. Durissime le parole del sindaco Gianfranco Fidone: “Chi danneggia i nostri alunni è fuori dal vivere civile e compie un attentato al futuro, alle giovani generazioni, a tutta la comunità. Auspico che le forze dell’ordine possano individuare al più presto questi vigliacchi e porgo a nome di tutta l’Amministrazione la più sincera solidarietà alla dirigenza, al personale scolastico, agli alunni”.
Non è solo l’ennesimo danno materiale, ma è una ferita profonda – aggiunge amareggiata la vice preside Manuela Nicaso - rubare alla scuola significa rubare il futuro dei nostri ragazzi, i loro strumenti di crescita, il frutto del lavoro del Ds, di tanti docenti e del personale amministrativo che con impegno e sacrifici cercano fondi e bandi per dotare la scuola di attrezzature didattiche all’avanguardia. Rivolgo un appello forte e chiaro a tutte le Istituzioni e a tutta la comunità: indigniamoci e proteggiamo insieme la scuola, presidio di legalità, cultura e speranza per i nostri giovani. La scuola è di tutti, e tutti dobbiamo sentirci colpiti da questo gesto vile!
Ed anche Il gruppo consiliare Lista Caruso esprime piena solidarietà alla comunità scolastica, duramente colpita dal gesto: “ La scuola è molto più di un edificio: è il luogo dove si coltivano sogni, si costruisce il sapere, si educa al rispetto, alla legalità e alla cittadinanza attiva. Attaccarla significa colpire il bene più prezioso che abbiamo: il futuro dei nostri ragazzi. Chiediamo con forza che tutte le Istituzioni, a partire dall’Amministrazione comunale, intervengano con misure concrete e immediate per affiancare la scuola e l’intera comunità scolastica in questo momento difficile.
In particolare, riteniamo urgente – suggerisce la minoranza - l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei plessi scolastici, come deterrente contro atti vandalici e furti, e un contributo straordinario, economico per sostenere la scuola nel recupero di quanto è stato sottratto. Come gruppo consiliare, infine, offriamo la nostra piena disponibilità a collaborare in ogni sede istituzionale e con ogni mezzo utile, affinché si possa agire con responsabilità, unità e tempestività. La scuola non può e non deve essere lasciata sola”.
Tra i tanti post di condanna dei cittadini sui social, anche quelli degli insegnanti: “Di fronte a questo gesto ingiusto, non dobbiamo però lasciare spazio solo alla rabbia o alla rassegnazione. È proprio nei momenti difficili che la comunità deve stringersi, riconoscere la forza della solidarietà e trasformare la ferita in occasione di rinascita. La scuola, con la sua missione educativa, ci insegna che dalle prove più dure si può uscire più uniti e consapevoli”.

