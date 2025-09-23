Volley Modica, sabato allenamento con Ciclope Bronte

Continua a ritmi sostenuti la pre season dell'Avimecc Modica che, dopo quasi quattro settimane di lavoro inizia a trovare l'amalgama con i nuovi arrivati che si stanno integrando perfettamente con lo “zoccolo duro”, formando un gruppo coeso e pronto a lottare per la maglia che indosseranno nella stagione 2025/2026. Tra i nuovi arrivi in biancoazzurro c'è anche Leonardo Lugli, fiore all'occhiello della campagna acquisti mirata dei “Galletti”, che ci conferma che il livello di integrazione dei nuovi nel gruppo e la coesione è arrivata a buon punto in pochissimo tempo, segnali questi, che fanno ben sperare per il futuro del sestetto della Contea.

Sabato pomeriggio, intanto, al “PalaRizza” è in programma il primo allenamento congiunto con il Ciclope Bronte (Serie B), dove coach Distefano e il suo staff potrà vedere lo stato di forma dell'intero roster che ha come obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili al debutto nel campionato di serie A3 previsto a Campobasso il 26 ottobre.