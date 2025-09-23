ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa, ultimi due appuntamenti in centro per la rassegna "Festacrante"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Volley Modica, sabato allenamento con Ciclope Bronte

Volley Modica, sabato allenamento con Ciclope Bronte

CronacaRagusa

Continua a ritmi sostenuti la pre season dell'Avimecc Modica che, dopo quasi quattro settimane di lavoro inizia a trovare l'amalgama con i nuovi arrivati che si stanno integrando perfettamente con lo “zoccolo duro”, formando un gruppo coeso e pronto a lottare per la maglia che indosseranno nella stagione 2025/2026. Tra i nuovi arrivi in biancoazzurro c'è anche Leonardo Lugli, fiore all'occhiello della campagna acquisti mirata dei “Galletti”, che ci conferma che il livello di integrazione dei nuovi nel gruppo e la coesione è arrivata a buon punto in pochissimo tempo, segnali questi, che fanno ben sperare per il futuro del sestetto della Contea.
Sabato pomeriggio, intanto, al “PalaRizza” è in programma il primo allenamento congiunto con il Ciclope Bronte (Serie B), dove coach Distefano e il suo staff potrà vedere lo stato di forma dell'intero roster che ha come obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili al debutto nel campionato di serie A3 previsto a Campobasso il 26 ottobre.

Potrebbero Interessarti