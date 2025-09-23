ou
Ragusa, ultimi due appuntamenti in centro per la rassegna "Festacrante"

Modica, successo per la seconda tappa del "Festival dei Formaggi Iblei"

EnogastronomiaRagusa

La città della Contea si è trasformata in un vero palcoscenico del gusto per la seconda tappa della prima edizione del Festival dei Formaggi Iblei, iniziativa finanziata dal GAL Terra Barocca e ideata da Progetto Natura, la più grande cooperativa di raccolta del latte in Sicilia. Una domenica, quella penna trascorsa, che ha unito sapori, tradizione e spettacolo, regalando al pubblico un viaggio sensoriale tra le eccellenze casearie del territorio. L’evento, ospitato nell’ex Convento del Carmine, ha visto sin dal mattino un susseguirsi di assaggi e degustazioni gratuite di formaggi tipici, accompagnati da attività di animazioni. Artisti buskers hanno animato l’area del festival con esibizioni itineranti, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente che ha esaltato il legame tra cultura, gastronomia e socialità. Il pomeriggio è stato dedicato a momenti più tecnici e appassionati con la doppia masterclass formaggi e vini a cura di Giorgio Solarino (delegato ONAV Modica), che ha guidato il pubblico alla scoperta di abbinamenti d’eccellenza,

