La Stroke Unit dell’ASP di Ragusa tra le eccellenze italiane
La Stroke Unit dell’ASP di Ragusa si conferma tra le eccellenze italiane nella cura dell’ictus. Nel secondo trimestre del 2025, grazie al lavoro del team diretto dal dottor Antonello Giordano, l’Unità è stata insignita del riconoscimento di livello Diamond, il più prestigioso tra quelli previsti dal programma internazionale ESO/ISA-Angels. Il premio è assegnato alle strutture che riescono a trattare con trombolisi almeno il 75% dei pazienti colpiti da ictus ischemico entro 60 minuti dal loro arrivo in ospedale (e almeno il 50% entro i 45 minuti). Criteri che testimoniano l’efficienza delle procedure e la rapidità degli interventi messi in atto.
“Dal monitoraggio continuo da parte di ESO-Angels – sottolinea Giordano, direttore dell’U.O.C. Neurologia/Stroke Unit dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria – emerge come la Stroke Unit dell’ASP sia riuscita a mantenere elevati standard di cura per l’ictus, avendo già ricevuto nel 2024 lo stesso riconoscimento. È il segno di un sistema che funziona bene, con una sempre più stretta collaborazione tra territorio e ospedali”.
La Stroke Unit di Vittoria registra ogni anno un numero elevato di trattamenti per ictus ischemico (tra i 120 e i 130). Anche nel 2025 si confermano performance in crescita nei tre presidi ospedalieri dell’ASP, con tempi di trattamento particolarmente ridotti. Il cosiddetto door-to-needle time – cioè l’intervallo tra l’ingresso del paziente in ospedale e l’avvio della terapia – si mantiene infatti sotto i 40 minuti, a riprova di una gestione intraospedaliera ottimale dell’ictus cerebrale acuto.
“Questo dato - aggiunge il dottore Giordano - ha trovato conferma con l’ottenimento degli Angels Awards: la Neurologia/Stroke Unit è stata premiata, infatti, in tutti i trimestri del 2024, ricevendo i riconoscimenti Platino, Oro e Diamante. E anche nel 2025 siamo stati premiati sia nel primo che nel secondo trimestre”.
“Il nuovo traguardo raggiunto – dichiara il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago - conferma la qualità del lavoro svolto e la capacità di offrire ai pazienti colpiti da ictus cure tempestive e allineate ai più elevati standard internazionali”.
Nella foto, da sinistra: Sara Lanza, Giuseppe Drago e Antonello Giordano