ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa, ultimi due appuntamenti in centro per la rassegna "Festacrante"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Vittoria, arrestata dai carabinieri 36enne ladra seriale condannata a 4 anni

Vittoria, arrestata dai carabinieri 36enne ladra seriale condannata a 4 anni

CronacaCaltanissettaRagusa

I Carabinieri della Stazione e del Nucleo Radiomobile di Vittoria hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una 36enne di origini gelesi, residente a Vittoria, condannata perché resasi responsabile di numerosi furti aggravati commessi nel 2017 nel territorio della provincia, a Vittoria, Comiso, Ragusa e Santa Croce Camerina e di violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, cui era sottoposta.
I militari dell’Arma, all’esito di un apposito servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato la donna presso la propria abitazione e l’hanno condotta negli uffici della Compagnia Carabinieri di Vittoria per le procedure di identificazione, notificandole il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania.
La stessa è stata successivamente tradotta presso la sezione femminile del carcere di Catania – Piazza Lanza, ove si trova tuttora per espiare la pena comminatale di quattro anni e quattro mesi di reclusione.

Potrebbero Interessarti