ULTIME NOTIZIE

Ragusa, ultimi due appuntamenti in centro per la rassegna "Festacrante"

Fucile mitragliatore 'M53' e 97 cartucce sequestrati a Librino a Catania

CronacaCatania

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Fontanarossa di Catania hanno trovato e sequestrato un fucile mitragliatore M53 calibro 7.9 e 94 cartucce, di cui 47 per l'alimentazione a 'nastro'.
L'arma, avvolta in un drappo di stoffa, e le munizioni, contenute in una busta di plastica, erano nascoste in un tombino vicino viale Castagnola, nel popoloso rione di Librino.
Sono in corso accertamenti tecnici, comprese analisi balistiche e dattiloscopiche, per chiarire la provenienza dell'arma e risalire ai responsabili.

