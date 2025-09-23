ou
Ragusa, ultimi due appuntamenti in centro per la rassegna "Festacrante"

Ragusa, ultimi due appuntamenti in centro per la rassegna "Festacrante"

SpettacoloRagusa

La rassegna Festacrante in Centro, promossa dal centro commerciale naturale “I Tre Ponti” di Ragusa, prosegue con l'atteso appuntamento con I Sonnambuli. Mercoledì 24 settembre, alle ore 21.00, in via Roma angolo corso Vittorio Veneto, Fabio Manenti e Michele Arezzo, accompagnati dalle improvvisazioni musicali di Peppe Arezzo, porteranno “Nel segno del salmone – Storie controcorrente”. Un incontro che invita ad andare contro l’inerzia del tempo presente, a resistere all’apatia del divano e al rumore dei social. I posti a sedere sono limitati ed è possibile portare un cuscino o una piccola sedia. Questa terza edizione di “Festacrante in centro” si concluderà sabato 4 ottobre alle ore 18.30 in piazza Poste, con lo spettacolo “Parole in chiave”, reading a cura dell'attore e regista Massimo Leggio, sulle note di Marco Cascone al pianoforte. “La risposta del pubblico ci emoziona ogni volta – dichiara Elio Guastella, presidente del Ccn I Tre Ponti – Vedere il centro storico di Ragusa riempirsi di persone, di vita, di musica e di storie, ci conferma che la nostra città ha sete di cultura e comunità. Un grazie sincero ai commercianti del CCN I Tre Ponti, che con passione e coraggio continuano a credere in questo progetto: senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile”. L’ingresso agli eventi è libero, senza prenotazione. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali.

