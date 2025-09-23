Ragusa, ultimi due appuntamenti in centro per la rassegna "Festacrante"

La rassegna Festacrante in Centro, promossa dal centro commerciale naturale “I Tre Ponti” di Ragusa, prosegue con l'atteso appuntamento con I Sonnambuli. Mercoledì 24 settembre, alle ore 21.00, in via Roma angolo corso Vittorio Veneto, Fabio Manenti e Michele Arezzo, accompagnati dalle improvvisazioni musicali di Peppe Arezzo, porteranno “Nel segno del salmone – Storie controcorrente”. Un incontro che invita ad andare contro l’inerzia del tempo presente, a resistere all’apatia del divano e al rumore dei social. I posti a sedere sono limitati ed è possibile portare un cuscino o una piccola sedia. Questa terza edizione di “Festacrante in centro” si concluderà sabato 4 ottobre alle ore 18.30 in piazza Poste, con lo spettacolo “Parole in chiave”, reading a cura dell'attore e regista Massimo Leggio, sulle note di Marco Cascone al pianoforte. “La risposta del pubblico ci emoziona ogni volta – dichiara Elio Guastella, presidente del Ccn I Tre Ponti – Vedere il centro storico di Ragusa riempirsi di persone, di vita, di musica e di storie, ci conferma che la nostra città ha sete di cultura e comunità. Un grazie sincero ai commercianti del CCN I Tre Ponti, che con passione e coraggio continuano a credere in questo progetto: senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile”. L’ingresso agli eventi è libero, senza prenotazione. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali.