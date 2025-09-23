ou
Cortei Pro Pal, 76 agenti feriti: solidarietà di Mattarella ai poliziotti

Autocarro fa sorpassi pericolosi a Gela e finisce su Tiktok: multato

CronacaCaltanissetta

La polizia stradale di Gela (Caltanissetta), ha sanzionato il conducente di un autocarro, e la società di autotrasporti per cui lavorava, dopo aver visionato un video postato su Tiktok che ritraeva l'uomo mentre effettuava sorpassi pericolosi lungo la strada statale che conduce da Catania verso Gela.
Gli agenti, dopo alcuni accertamenti, sono riusciti a individuare la società proprietaria del mezzo e il conducente responsabile delle manovre vietate riscontrando altre infrazioni.
Durante il controllo sul dispositivo cronotachigrafo del veicolo, infatti, sono emerse gravi irregolarità sui tempi di guida e di riposo del conducente, in violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di autotrasporto. Infrazioni che hanno fatto scattare sanzioni amministrative per circa 600 euro sia nei confronti del conducente che della società di autotrasporto, ritenuta corresponsabile.

